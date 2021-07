Roger Kluge en Simon Yates geven op na grote valpartij

De valpartij met verschillende renners gebeurde op ongeveer 65 kilometer van de aankomst. Kluge hield het meteen voor bekeken. Yates deed wel nog een poging om voort te rijden. De winnaar van de Vuelta 2018, dit jaar derde in de Giro, gaf enkele minuten later toch op. Ook Tim Declercq was slachtoffer, hij kroop opnieuw op de fiets met heel wat schaafwonden.

Kluge was de rode lantaarn in de stand. De Duitser komt normaal gezien binnenkort tijdens de Olympische Spelen (23 juli-8 augustus) in actie in het baanwielrennen. Yates, die 39e was in de stand, gebruikte de Tour om zich klaar te stomen voor de olympische wegrit in Tokio.