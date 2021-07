Groen dringt aan op actie om “menselijke ramp” te vermijden bij hongerstaking van sans-papiers

Regeringspartij Groen vindt dat er snel actie moet ondernomen worden in het dossier van de hongerstakende asielzoekers in Brussel. “Er is nood aan barmhartigheid”, zegt voorzitster Meyrem Almaci. De partij schuift een aantal pistes naar voren om een “menselijke ramp” te vermijden. Zo suggereert Almaci de aanstelling van een neutrale bemiddelaar en vraagt ze aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi om de ‘Commissie van Advies van Vreemdelingen’ te heractiveren.