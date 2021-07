Bokser Tyson Fury test positief op corona: langverwachte kamp om wereldtitel tegen Deontay Wilder uitgesteld

“Fury vs Wilder III wordt uitgesteld. We wensen Tyson Fury en zijn team een spoedig herstel,” zo schreef de World Boxing Council (WBC) op Twitter, zonder details te geven over een eventuele nieuwe datum. Volgens Amerikaanse sportzender ESPN zou die nieuwe datum wel eens 9 oktober kunnen zijn.

Er gingen al enkele dagen berichten rond dat Tyson Fury en zijn team, die momenteel in Las Vegas trainen, zouden sukkelen met coronagevallen.

Tyson Fury had de Amerikaan in hun tweede gevecht, in februari 2020, in zeven ronden flink toegetakeld. Hun eerste gevecht, in december 2018 eindigde onbeslist.

© REUTERS

De ongeslagen “Gypsy King” (30 overwinningen en één gelijkspel) bereidde zich voor op een nieuw gevecht tegen mede-WBA-, IBF- en WBO-kampioen en zwaargewicht Anthony Joshua alvorens een rechter in mei oordeelde dat hij contractueel verplicht was om eerst voor de derde keer tegen Wilder te vechten.

Zowel Wilder als Fury zijn sinds hun laatste gevecht in 2020 niet meer in de ring geweest.