Jan Pennings, eerste winnaar van Lego Masters, overleden op 31-jarige leeftijd

Jan Pennings, de Nederlander die vorig jaar samen met ex-vrouw Lola Nouwens de eerste editie van het VTM-programma ‘Lego Masters’ won, is op 31-jarige leeftijd overleden.

“Intens verdrietig en vooral onwerkelijk: Jantje is er niet meer”, schrijft Nouwens op Instagram. “Ik ben ongelooflijk dankbaar voor zijn aanstekelijke levenslust, oneindige creativiteit en onverwoestbaar optimisme, voor zijn vriendschap en liefdevolle zorgzaamheid, voor zijn rare humor en hysterische lach. Maar bovenal ben ik ongelooflijk droevig. Want man, ik mis ‘m nu al.”

Pennings overwon op zijn 22ste een hersentumor, maar het is onduidelijk of hij aan de gevolgen van kanker is overleden. “De familie vraagt om rust en privacy”, aldus Nouwens.