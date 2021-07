Neos-fietsvrienden bezoeken Tommelen en zijn boemenkoeter

Onder een stralende hemel vertrokken 16 leden vanuit Herk-de-Stad via Lummen en Stokrooi richting Herkenrode. Een eerste oponthoud stond hier gepland en tijdens een half uurtje werd er iets gedronken en genuttigd. Daarna vervolgden ze hun rit richting Hasselt om via Runkst aan te komen in Tommelen. Op de uitkijktoren aldaar vernamen ze dat bij de voorbereiding van D-day in 1944 de geallieerden het rangeerstation van Hasselt en de ruime omgeving bombardeerden. Hierdoor ontstonden vele kraters in het landschap die nu vol leven zitten. De zeldzame kamsalamander is er de voornaamste bewoner. De vreselijke oorlog zorgde zo voor een klein mooi natuurgebied in het centrum van Hasselt. Na de klassieke groepsfoto reden de Neosleden naar het terras van de tennis- en padelclub in Schulen voor de traktatie van de jarige Daisy. Vooral de rabarbertaart van clubbakker Herman viel in de smaak.