Op de Handelskaai in Hasselt moest de brandweer vrijdag signalisatie en verlichting plaatsen ter hoogte van brandstofdepot Varo. Daar zit een gat in het wegdek van zo’n 50 bij 70 centimeter. Het is onbekend hoe dit kon gebeuren. De stad Hasselt zal de herstelling op zich moeten nemen. ppn