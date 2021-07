Rani Rosius snelt naar zilver op EK atletiek U23

Rani Rosius heeft vrijdagavond zilver veroverd in de 100 meterfinale bij het EK atletiek U23 in het Estse Tallinn. Ze klokte 11.43.

De wind blies vrijdag stevig in het nadeel met 1,3 meter per seconde, en dus waren toptijden uitgesloten. Rosius slaagde er toch in om haar persoonlijk record tot op exact een tiende te benaderen, en dat leverde haar de zilveren plak op. Alleen de Duitse Lilly Kaden was sneller met 11.36. Het brons ging in 11.44 naar de Britse topfavoriete Kristal Awuah.

Rosius liep een sterke race in Tallinn, alleen haar start was niet goed. Haar reactietijd bedroeg 0.214 seconden, terwijl de Duitse winnares al na 0.165 seconden uit de blokken was en daar dus al bijna al haar winst op Rosius te pakken had.