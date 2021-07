Minister Wouter Beke: "Wie in het buitenland besmet raakt, moet ter plaatse in isolatie". — © TV Limburg

Wat met uw vakantieplannen, nu landen als Spanje en Portugal plots rode zone zijn geworden? Wie in het buitenland besmet geraakt, moet er zich goed van bewust zijn dat hij ter plaatse in isolatie of bij een hoogrisico-contact in quarantaine moet gaan. Dat zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke. "Wie nog niks geboekt heeft, blijft best weg uit de risicolanden", waarschuwt hij.