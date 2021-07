Nederlands talent Mischa Bredewold wint eerste rit in lijn en is de nieuwe leidster in de Baloise Ladies Tour

Mischa Bredewold (Parkhotel Valkenburg) heeft vrijdag in Eeklo de eerste rit in lijn in de Baloise Ladies Tour gewonnen. Na negen ronden, goed voor 115,6 kilometer, was de 21-jarige Nederlandse in een sprint met drie sneller dan haar landgenote Quinty Ton en Kelly Van Den Steen.

De Duitse proloogwinnaar Lisa Klein finishte als negende en verloor haar blauwe leiderstrui aan Bredewold. Die heeft nu twee seconden voor op Klein. De Engelse Anna Henderson is op vier seconden derde. Beste Belgische is Ann-Sophie Duyck met een achttiende plaats op 23 seconden.

De wedstrijd werd na een kort eerbetoon aan de recent overleden renster Jolien Verschueren op gang geschoten. Meteen daarna werd er een stevig tempo op na gehouden. Toch ging het voor Femke Markus te traag. Zij versnelde na 37 kilometer koers. De Nederlandse werd nog voor het einde van de derde ronde opnieuw tot de orde geroepen. De Italiaanse Elisa Balsamo nam daarop de eerste rush voor haar rekening en de drie bijhorende seconden. Tweede werd Henderson, die dankzij twee bonificatieseconden virtueel naast leidster Klein kwam te staan.

In de tweede rush gingen de drie seconden opnieuw naar Elisa Balsamo. De Italiaanse verzekerde zich zo van de leiding in het rushesklassement en de bijhorende gele trui. Leidster Klein, sprokkelde twee seconden bonificatie. Bij het ingaan van de op twee na laatste ronde koos Demi de Jong voor de aanval. Ze sprokkelde een maximale voorsprong van 45 seconden, maar was er nog voor het ingaan van de slotronde aan voor de moeite. Net voor het intrekken van die slotronde trok Van Den Steen met haar Noorderburen Bredewold en Ton in de aanval. De drie gingen de laatste kilometer in met een tiental seconden op het peloton en in de daaropvolgende sprint toonde Bredewold zich de sterkste, goed voor haar eerste profzege.

Zaterdag staat er een tweeluik op het programma. In de voormiddag is er een korte rit in lijn met start in het Nederlandse Cadzand en aankomst na 84,1 kilometer in Knokke-Heist. In de late namiddag staat in die Belgische kustgemeente een individuele tijdrit over 8 kilometer op het programma.