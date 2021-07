Jasper Philipsen na vijfde ‘podiumplaats’ in Tour: “Ik dacht dat ik vandaag de benen had”

LEES OOK. Geschiedenis! Mark Cavendish sprint naar 34ste ritzege in de Tour en evenaring van het record van Eddy Merckx

Tegen deze Mark Cavendish en de trein van Deceuninck - Quick-Step viel weer niets te beginnen in de straten van Carcasonne. “Ze zeggen dat ik moet blijven proberen en dat zal wel zo zijn, maar een vijfde podiumplaats zonder te winnen, dat is niet echt plezant. Wat ik moet veranderen om hem te kloppen? Ik zou het niet weten. Ik werd geklopt door iemand die beter was, punt aan de lijn. Ik had de snelheid niet om Cav te kloppen. De finale was ook hectisch, met een oplopende finishstrook. Het was geen supersnelle spurt maar ik kwam er gewoon niet over. Ik dacht dat ik vandaag de benen had maar het was niet voldoende.”

© REUTERS

Mark Cavendish evenaarde met zijn zege het record van Eddy Merckx. Philipsen: “Het is ongelooflijk wat hij presteert maar ik sta hier ook met mijn ambities. Maar eerlijk gezegd had ik nooit gedacht dat ik in de Tour nog tegen Mark Cavendish zou moeten sprinten. Het is ongelooflijk wat hij presteert en gepresteerd heeft. Maar nogmaals: ik heb mijn eigen carrière en dan kan je niet blij zijn met tweede en derde plaatsen. Gelukkig sta ik nog maar aan het begin van mijn carrière. Hoeveel kansen er nog komen in deze Tour? Twee, denk ik. Maar ik heb op de Ventoux al een serieuze jas uitgedaan dus ik moet eerst nog zien of ik over de Pyreneeën geraak.”(gvdl)