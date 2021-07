Patrick Lefevere glundert na mijlpaal voor Mark Cavendish, Wilfried Peeters zit met de gebakken peren na verloren weddenschap

Het was alweer raak voor Deceuninck - Quick-Step in de Tour de France. Ritzege nummer vier voor Mark Cavendish, nummer vijf voor de ploeg. Maar de val van Tim Declercq zorgde voor een negatief puntje op een zware dag in Frankrijk.

“Fantastisch hé!”, glunderde Lefevere. “Het was een verschrikkelijke dag, zeer lang en wind. Plat, zeggen ze dan, maar meer dan 2.000 hoogtemeters. Tim rijdt op kop en wordt daar niet voor beloond want komt ten val, zwaar ten val. In de finale was het lastig, maar Cattaneo en Ballerini kwamen dan. Morkov, die wint nog bijna! We zijn happy hé. Vijf (overwinningen, nvdr.), en nog tweede, beetje puntjes en Wilfried Peeters moet vrijdagavond 15 minuten in het ijsbad. Dat was een weddenschap. Elf graden is dat.”

“De 34ste voor Cav? Ik heb Eddy (Merckx, nvdr.) gehoord na zijn eerste of tweede ritzege. Hij zei dat records er zijn om gebroken te worden. Het is ook anders en hij zei ook dat hij nog vele andere records heeft. Als je een winnaar bent, zoals Eddy, dan wil je dat behouden hé. Maar het is nu zo. Weet je, ik heb recht op één vergissing per jaar. Maar die maak ik zelden. Niemand begrijpt waarom Mark het niet over dat record wil hebben. Hij is een grote fan van Eddy. Hij was er ook bij toen Mark zijn contract tekende. In zijn ogen staat Eddy veel hoger dan hem.”

De enige smet op de ritzege van Cavendish, dat was dus de val van Tim Declercq. ‘El Tractor’ kwam uiteindelijk amper twee minuten voor de tijdslimiet uitgeput binnen.

“Je voelde die gravel op die smalle straatjes, dus er moest wel iets gebeuren”, aldus Lefevere. “In de auto wisten ze het ook, maar het was bijna onvermijdelijk. Er waren nog een paar punten die niet koosjer waren, in de finale ook nog met enkele vluchtheuvels die niet gemarkeerd waren. Het zou toch beter kunnen.”

Peeters: “Weddenschap verloren, ik moet kwartier het ijsbad in”

Ploegleider Wilfried Peeters wist in Carcassonne hoe laat het was. Met de vijfde ploegzege van Deceuninck – Quick-Step verloor hij een weddenschap. “Er zit niets anders op dan vrijdag vijftien minuten lang in een ijsbad te zitten. Dan is dat maar zo.”

“Ik heb gelukkig in heel veel sauna’s gedaan en ik heb thuis een zwembad. In de winter is het ook maar tien graden. Ik heb wel niet gesproken over een tijdspanne. Ik wou op die manier een motivatie naar de jongens toe. Ze spraken er intern meer over dan naar mij toe. Ik heb er vorig jaar in de Vuelta ook in gezeten. Met plezier. Nu is het dertig graden hé. Het zal nog afkoelen ook”, lachte de Kempenaar het verloren weddenschap weg.

“Wat Cavendish deed is niet alleen historisch, maar daarenboven is er de manier waarop hij in december in onze ploeg kwam. Die motivatie was enorm. Dat emotionele is misschien nu minder, want je ziet het: hij is de snelste. Vrijdag hebben we nog kunnen spelen met Ballerini. Mörköv is nog tweede. Ik denk dat we mogen zeggen dat hij de snelste is. Hij doet het niet alleen met de trein. Hij kan ook een ander wiel kiezen en van achteruit komen. Heel het team heeft wel een deel van de overwinning behaald.”