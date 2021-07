Hulporganisaties waarschuwen voor coronasituatie in Afrika: “Huidige toename dreigt ergste tot nu toe te worden”

“In geen enkel land waar Rode Kruis Vlaanderen aanwezig is, hebben we een situatie gezien die vergelijkbaar is met Brazilië of India”, stelt Jan Poté, woordvoerder van Rode Kruis Vlaanderen. “Maar niet alle coronabesmettingen verschijnen op de radar. Tot enkele maanden geleden ontkende Tanzania het bestaan van de ziekte en verrichtte het geen metingen. De huidige toename van de verspreiding van Covid-19 op het Afrikaanse continent dreigt echter de ergste tot nu toe te worden”, aldus Poté.

Rode Kruis Vlaanderen levert coronanoodhulp in Tanzania, Rwanda, Burundi, Oeganda, Zuid-Afrika, Swaziland en Mozambique. De hulporganisatie informeert gemeenschappen over Covid-19 en de manieren om zich tegen het virus te beschermen en voorziet naast hygiënemateriaal en waterzuivering ook in voedselpakketten en cash. Rode Kruis Vlaanderen maakte in 2020 ongeveer 500.000 euro uit zijn noodfonds vrij voor de strijd tegen Covid-19 in Afrika.

Ook Oxfam Solidariteit put uit zijn coronanoodfonds om watervoorzieningen, sanitaire voorzieningen, hygiënemateriaal, voedselpaketten en in de meest kwetsbare regio’s zelfs cash te verdelen in de landen waar de hulporganisatie actief is. In 2020 zamelde de hulporganisatie 200.000 euro in voor dat noodfonds. De noden zijn het hoogst in India, de Gazastrook, Jemen en Ethiopië, stelt Belinda Torres Leclercq, woordvoerder van Oxfam Solidariteit.

“Extra inspanningen”

“Vooral in Latijns-Amerika en in Afrika beneden de Sahara moeten we extra inspanningen leveren”, stelt Philippe Henon, woordvoerder van Unicef. De hulporganisatie verdeelt onder meer hygiënemateriaal zoals mondmaskers en waterzuiveringstabletten, maar zet ook zijn schouders onder de wereldwijde vaccinatiecampagne. “Een prikje hoop”, de campagne van de Belgische tak van Unicef, leverde al meer dan 25.000 euro op. “Voor vijf euro kan je iemand inenten: in die prijs zit de aankoop, de verdeling en de toediening van het vaccin”, legt Henon uit. De campagne loopt nog tot het eind van de zomer.

Voor COVAX, het initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat coronavaccins beschikbaar maakt in ontwikkelingslanden, stelt Unicef zijn logistiek ter beschikking. “Bij Unicef hebben we veel ervaring met het leveren van vaccins. De vluchten vertrekken vanuit Kopenhagen en wij zorgen voor de verdeling en de bewaring van de vaccins, maar ook voor de opleiding van de mensen die de vaccins ter plaatse toedienen in de landen waar we werkzaam zijn. We zorgen er ook voor dat mensen worden aangezet om zich te laten vaccineren, vooral mensen die met kinderen in contact komen zoals leerkrachten en gezondheidswerkers”, aldus Henon.

De Belgische tak van de hulporganisatie Plan International werkt dan weer programma’s uit om de impact van Covid-19 op bestaande crisissen te verkleinen, zoals de klimaatverandering, het gendergerelateerd geweld, de vluchtelingencrisis en gewapende conflicten. Plan International richt zich voornamelijk op de Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger) en het Grote Merengebied (Rwanda, Burundi, Oeganda, Democratische Republiek Congo) in Afrika, de bezette Palestijnse gebieden, Syrië, Libanon en Jordanië.