Ladies Circle 37 schenkt speelgoed en kleding aan de kansarmen in Tongeren

Tongeren

Ladies Circle 37 Tongeren heeft weer speelgoed, kleding en schoenen voor zowel kinderen, dames en heren bedeeld aan kansarmen. De mensen konden hiervoor terecht in de Sint-Gilliskerk in Tongeren. Voor de verdeling werkten ze samen met het Sint-Gilliskelderke, één van hun goede doelen. Via een oproep op facebook hebben ze zoveel mogelijk spullen proberen in te zamelen.