Zoon Mauro en schoonbroer Rocco zetten wzc Berckenbosch in vuur en vlam voor de verjaardag van papa Pawlowski

De papa van Mauro Pawlowski is jarig op 9 juli en is 77 jaar geworden. Eddy woont sinds een half jaar in wzc Berckenbosch en is zijn hele leven lang muzikant geweest. Daarom wilde de familie hem verrassen met een optreden van zijn zoon en schoonbroer. Zijn ogen glunderden dan ook toen schoonbroer Rocco de gitaar liet zien aan hem. Hij genoot samen met alle bewoners en personeelsleden van het optreden.