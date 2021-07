Oefenwedstrijd - Zaterdag 14.00u

Hij werd bij Ajax in één adem genoemd met Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. De drie musketiers. “Ik zou wat graag in hun voetsporen treden.” Kan dat via Genk? Het zou voor beide partijen win-win zijn. Carel Eiting: “Ik voel het, ik ben hier op mijn plek.”