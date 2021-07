Zitten in de douche, stijlvol in de regen: de favorieten van de Billie-redactie

De selectie van de Billie-redactie:

Zwierige jurk

Ann, eindredacteur: “Kon niet ontbreken voor de zomervakantie: een floaty jurk om over Franse marktjes te struinen. Dit exemplaar kreeg daarvoor een dikke oui.” 89,95 euro.

www.soakedinluxury.com

Snoezige schildpad

Hanne, redacteur: “Een badspeeltje in natuurlijk rubber en in de vorm van een schildpad, waarmee de baby over een paar maanden hopelijk spetterend plezier zal beleven in bad. Zonder gaatje – geen bacteriehaard, joepie! – wel met subtiel belletje. Ik zou het eigenlijk al willen etaleren, zo schattig is het.” 13,95 euro.

www.degeleflamingo.com

Geen gewone regenjas

Lise, adjunct-chef: “Uit de soldentips van Billie, een fijne regenjas van Zara. Leuk dat hij wat oversized is en zo wat specialer oogt dan een gewone regenjas.” 39,99 euro.

www.zara.com

Groen met een glittertje

Lien, redacteur: “Een grasgroen badpak mét een glittertje? Dat hoort thuis in mijn kast. En hopelijk binnenkort ook op het strand.” 44,95 euro.

byveer.com

Zittend douchen

Hanne, redacteur: “Omdat ik soms te veel haast heb voor een bad, maar soms ook gewoon even wil zitten in de douche. En omdat er nadien gewoon enkele producten tussen de poten kunnen. Net een kastje. Zwaar, degelijk en in één vlak gegoten.” 189 euro.

www.bol.com

Sportief jasje

Ann, eindredacteur: “Ik heb altijd een hopeloos zwak gehad voor dit soort varsity jackets. En toen ik deze van Superdry zag, was het liefde op het eerste gezicht.” 99,99 euro.

www.zalando.be