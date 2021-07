Bazart-frontman Mathieu Terryn getrouwd met vriendin Marie

Mathieu Terryn (27) en zijn vriendin Marie Wynants (27) hebben redenen om te feesten. Ze zijn net in het huwelijksbootje gestapt. Dat blijkt uit een aantal Instagram-foto’s die de Bazart-frontman, zijn - nu dus - vrouw en goede vriend en acteur Kevin Janssens op Instagram hebben gedeeld.

In januari 2020 ging Mathieu op zijn knieën voor jeugdliefde Marie. Ze waren toen nog maar een jaar samen, maar kenden elkaar al sinds hun achtste, toen ze samen op skireis gingen. Sindsdien zijn ze altijd vrienden gebleven. Tot hun beide eerdere relaties op de klippen liepen en de vonk tussen hen oversprong op reis.

© Instagram Marie Wynants

“We hadden wat nood aan wat tijd weg. In Griekenland sloeg de vonk wél over. Het was heel ongemakkelijk in het begin, ook voor onze vrienden. Maar gelukkig kennen we elkaar zo goed dat we ermee konden lachen. Het is heel cheesy om te zeggen, maar dit is het beste wat ons ooit is overkomen”, vertelde het koppel eerder.

© Instagram Kevin Janssens

(eadp)