Hasselt

Mielan Machiels (17), Mylan Grauwlus (17) en Simon Jolling (16), drie Hasseltse jongeren die vrijdag met de bus terugkeerden van een feestvakantie in het Spaanse Malgrat de Mar, zullen samen in quarantaine gaan. "Ook mama gaat in quarantaine, op een andere verdieping.”