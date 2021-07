Zeker 20 besmette jongeren keerden met het vliegtuig terug vanuit Spanje

Zeker twintig jongeren die in Spanje positief testten op het coronavirus zijn de afgelopen dagen toch gewoon op het vliegtuig gestapt richting België. Dat bevestigt reisorganisatie Jongerentravel aan VRT Nieuws. De organisatie zelf is niet te spreken over het onverantwoordelijke gedrag van de jongeren en hun ouders die de vliegtickets voor hen kochten.

Eerder op de dag arriveerden twee bussen met besmette jongeren die was ingelegd door organisatie Jongerentravel na een rit van 16 uur vanuit Spanje in België. Daarin zaten 112 jongeren, maar het hadden er eigenlijk een pak meer moeten zijn.

Zeker twintig van de jongeren die ter plekke een positieve PCR-test aflegden keerden de afgelopen dagen toch op eigen houtje met het vliegtuig terug naar ons land vanuit verschillende luchthavens in de omgeving van de Costa Brava. Jongerentravel kwam donderdagavond tot die vaststelling en is er absoluut niet over te spreken, zo laat het in een reactie weten aan VRT Nieuws.

Het doet vragen reizen over hoe het mogelijk is om uit een rode zone als Spanje probleemloos op een vliegtuig te stappen, hoewel je Covid-positief hebt getest. Wie besmet raakt in een land dat rood kleurt moet immers ter plekke in quarantaine. Voor het instappen op een vlucht is het echter niet verplicht om een coronacertificaat of een negatieve test voor te leggen. Enkel een ingevuld Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) is verplicht, maar daar nemen sommigen het kennelijk niet zo nauw mee.

joro