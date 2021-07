ROYALS. Prinses Beatrice kreeg bijna een heel andere naam, Meghan Markle omschreven als “vervelend”

Als de Nederlandse koninklijke familie eropuit trekt, gaat het niet zelden richting Griekenland. Favoriete locatie is Kranidi, op het schiereiland Peloponnesos. Dat schrijft onze royaltywatcher Wim Dehandschutter. Ter plaatse verblijven ze in een villa ter waarde van 6,5 miljoen euro, die sinds 2012 hun eigendom is. In hun vrije tijd kunnen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie prinsessendochters genieten van het buitenzwembad, privéstrand en -aanlegsteiger voor de boot. Het fraai uitzicht op de baai van Doroufi krijgen ze er gratis bij. Ze gaan ook soms eten in het dorp en plannen weleens een bezoekje aan de Griekse koninklijke familie. Vlak bij de villa ligt trouwens een vliegveld waar privéjets en helikopters kunnen landen en opstijgen zonder pottenkijkers.

Vandaag kennen we een van de nichtjes van prinsen William en Harry als prinses Beatrice, maar het had niet veel gescheeld of ze kreeg een heel andere voornaam. Haar ouders Sarah ‘Fergie’ Ferguson en prins Andrew hadden haar dolgraag Annabel gedoopt. Hoe het komt dat die voornaam niet op haar koninklijke identiteitskaart staat? Daar stak koningin Elizabeth II een stokje voor. Toen de naam aan haar werd voorgesteld, stelde ze haar veto. Ze vond de voornaam veel te ‘yuppie’ voor een prinses. Het was de queen die Beatrice voorstelde als alternatief, een eerbetoon aan de jongste dochter van koningin Victoria. Die naam is het dan ook geworden.

Het Italiaanse modehuis Gucci blaast de iconische Diana bag uit 1991 nieuw leven in. Het standaardontwerp met handvat in bamboe maakte zijn debuut in 1991 en werd populair omdat de prinses van Wales er dol op was. Ze combineerde het accessoire met zowel zakelijke als vrijetijdsoutfits. De vernieuwde Diana-handtas is verkrijgbaar in drie maten – klein, medium en groot – en bijna elke kleur van de regenboog, inclusief zwart, wit, bruin, groen, opvallend rood, lichtblauw en -roze. De tas heeft anno 2021 ook een opvallende riem rond de handvatten in fluorescerend geel, roze of oranje. Veel celebs zijn al fan van de make-over. Onder meer Alexa Chung en Sienna Miller hebben er al eentje rond hun arm bengelen. Prijzen starten vanaf 2.350 euro.

In de Britse krant The daily mail is een roddeltje opgedoken over Meghan Markle en een van haar niet nader genoemde vriendinnen. “Een van Meghans Britse vriendinnen wilde tegen een andere vriendin klagen over Meghan omdat ze te veel emoticons gebruikt in haar sms’jes. De onbekende vrouw in kwestie typte de boodschap niet, maar sprak een bericht in via de audiofunctie op WhatsApp. “Mijn god, Meghan is zo vervelend met al haar emoticons, ze blijft ze maar zenden”, klonk het. De vriendin zou het geluidsfragment in een verstrooid moment echter naar Meghan zelf hebben gestuurd en niet naar de vriendin die ze initieel wilde inlichten. Oeps.

En prinses Charlene, die momenteel in Zuid-Afrika verblijft om te herstellen van een medische ingreep na een zware neus-, keel- en oorontsteking, heeft geprobeerd om de roddels over haar ‘ontbindende’ huwelijk met de Monegaskische prins Albert te stoppen. “Het is een moeilijke periode geweest voor mij. Ik mis mijn man en kinderen enorm. Het was erg zwaar voor mij toen mijn medische team me vertelde dat ik niet terug zou kunnen keren naar huis voor mijn tiende huwelijksverjaardag. Albert is mijn rots en mijn sterkte, en zonder zijn liefde en steun zou ik niet door deze pijnlijke periode geraakt zijn”, zei ze in een interview met Channel24. Geen vuiltje aan de lucht dus, lijkt ze te verzekeren aan de tabloids die beweren dat het huwelijk op de klippen aan het lopen is.

Onze eigen kroonprinses Elisabeth (19) is intussen bezig aan de laatste weken van haar legeropleiding. Momenteel is de royal op zomerkamp met haar collega-leerlingen in Aarlen, waar ze een beetje vertelde over het traject van haar legertijd. “Ik heb me moeten aanpassen, maar ik heb er enorm veel van genoten. Ik heb fantastische mensen ontmoet en veel nieuwe ervaringen opgedaan”, klonk het vrijdag. De prinses begon vorig jaar in augustus aan de opleiding die normaal vier jaar duurt, maar zij blijft maar een jaar. Wat ze volgend jaar gaat doen, is nog niet geweten.