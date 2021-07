Lommel

Al vier decennia is Lommelaar Theo Grobben (79) zandkunstenaar, maar voor de eerste keer heeft hij met gekleurd kwartszand de Lommelse Sahara vastgelegd in een reusachtig zandtapijt. Maar liefst acht dagen heeft hij gewerkt aan het resultaat dat nog de hele zomervakantie te bewonderen is in het cultureel centrum De Adelberg.