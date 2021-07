Stiekem je foto’s bewerken met een filter? In Noorwegen is het binnenkort verboden voor influencers

In Noorwegen is vorige maand een wet goedgekeurd die moet voorkomen dat influencers stiekem bewerkte kiekjes delen. Indien ze wel filters gebruiken of andere digitale wijzigingen aanbrengen in gesponsorde berichten, zullen ze dat via hun kanalen ook duidelijk moeten maken.

De Noorse regering zegt dat het haar plan is om de druk die in de samenleving wordt veroorzaakt door “geïdealiseerde mensen in reclame” te verminderen, en dat vooral om jongeren beter te beschermen. Op de website van de overheid staat een niet mis te verstane boodschap: “Er is een wet goedgekeurd om geretoucheerde of anderszins gemanipuleerde advertenties te markeren, als die betekenen dat het lichaam van de persoon in de advertenties afwijkt van de werkelijkheid.”

Als Noorse influencers zichzelf digitaal wel van een setje vollere lippen, een smallere taille of een egale huid willen voorzien in betaalde posts, zullen ze het moeten aangeven. Dat moet dan met een label, ontworpen door het Noorse Ministerie van Kinderen en Gezinszaken. De Noorse koning Harald V moet nog beslissen wanneer de wet van kracht wordt. Het staat wel al vast dat wie die nieuwe wet overtreedt een boete kan krijgen, en zelfs een gevangenisstraf riskeert.

Reacties van de plaatselijke influencers zijn verdeeld. Influencer Madeleine Pedersen zegt in een interview met de Britse radiozender Radio 1 dat het “hoog tijd is” dat er zo’n wet komt. “Hopelijk stoppen jongeren nu met zichzelf te vergelijken met onrealistische beelden.” De Noorse Eirin Kristiansen ziet het nut er minder van in. “Geestelijke gezondheidsproblemen worden veroorzaakt door zoveel meer dan een bewerkte foto. Een label op de foto’s van adverteerders zal naar mijn mening niet veranderen hoe jonge meisjes en jongens zich echt voelen”, zei ze op dezelfde zender.

© Insatgram Hanne Luyten

Hoe zit het bij ons? In België moeten online influencers sinds 2018 aanduiden dat het om reclame gaat in de bijschriften van hun berichten. Het Communicatie Centrum vzw besliste dat het kan door de woorden ‘reclame’, ‘advertentie’ of ‘sponsoring’ te gebruiken of te kiezen voor hashtags zoals #adv en #reclame. Overtreders krijgen geen boete. Een officiële wet rond bewerkte beelden is er voorlopig niet. Sommige bekende Vlamingen maken hun volgers er wel op attent dat niet alles is wat het lijkt op Instagram. Zo deelde schrijfster Hanne Luyten eerder deze week nog een beeld van haar been met en zonder Parisfilter van Instagram. “Ik gebruik deze soms om een beeld lichter te maken, maar de filter legt ook een waas over de huid. Ik zou het fijner vinden als er automatisch staat aangegeven dat er een filter op het beeld zit. You are perfect as you are”, staat erbij te lezen.