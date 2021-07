Sportkampioenen digitaal gehuldigd

“Door corona hebben we nu al twee jaar op rij geen klassieke algemene vergadering met kampioenenviering kunnen organiseren”, vertelt Katleen Houben van de dienst Vrije Tijd. “Vorig jaar vond er zelfs helemaal geen huldiging plaats van onze kampioenen. Dit jaar kozen we ervoor om een alternatief uit te werken en hebben we in juni alle kampioenen van 2019 en van 2020 één voor één uitgenodigd op het schepencollege. Door de coronamaatregelen die toen van toepassing waren, konden we niet veel mensen uitnodigen. We hadden de fotoclub van Heers wel als extraatje gevraagd om foto’s te nemen van de kampioenen. Die foto’s hebben we dan gebruikt voor een kort filmpje. Ook van de algemene vergadering hebben we een korte video gemaakt.”

Sporter van het jaar

Jens Reynders (23) uit Rukkelingen-Loon, inmiddels wielerprof bij Sport Vlaanderen-Baloise, werd verkozen tot ‘Sporter van het jaar’ van 2019. “In 2020 was er geen verkiezing van Sporter van het jaar”, legt Katleen Houben uit. “De Sporter van het jaar is een inwoner die een bijzondere sportieve prestatie heeft geleverd. Jens behaalde in 2019 prachtige resultaten bij de beloften, zoals een derde plaats in klassiekers als Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix. Hij kreeg een cadeaubon en een speciale beker als aandenken. Maar ook de 19-jarige Annisa Berings heeft in 2019 een buitengewone prestatie geleverd tijdens de internationale meeting Memorial van Damme waar ze bij de scholieren goud behaalde op de 4x100 meter. Naast deze twee toppers zijn er in onze gemeente nog heel wat jonge sporttalenten.”

Aperitiefbox

De voorzitters en secretarissen van de sportverenigingen ontvingen onlangs niet alleen de video van de kampioenenhulde en van de algemene vergadering in hun mailbox. Ze kregen ook een aperitiefbox aan huis geleverd. “Met deze box wilden we het enerzijds aangenamer maken om onze vergadering te volgen en hen anderzijds een hart onder de riem steken in deze bizarre tijden”, vertelt voorzitter Freddy Pirard van de sportraad. “De lekkernijen die er in zitten, kunnen ze nuttigen tijdens het bekijken van de twee filmpjes. Als corona het toelaat, zal Heers Vliegt doorgaan op 21 juli, Heers Voetbalt op 5 augustus, Heers Fietst op 11 september en Heers Wandelt op 11 november.”