Gisteren nog met 30, nu blijken al 124 Summer Bash-jongeren in Spanje positief op corona

Van de 350 Belgische jongeren die momenteel met reisorganisatie Summer Bash in Spanje vertoeven, bleken er vrijdagochtend 124 positief te testen op het coronavirus. Donderdagavond stond de teller van Summer Bash nog maar op 30 positieve gevallen.

Terwijl de jongeren van reisorganisatie Jongerentravel in de loop van de dag alweer in België aankwamen, vertrekken de bussen van Summer Bash pas vrijdag omstreeks 18 uur in Spanje. Inmiddels heeft ook die reisorganisatie de vereiste toelating om het land te verlaten, en door Frankrijk te rijden.

Bij Summer Bash blijken na een nieuwe testronde vrijdagochtend 124 van de 350 jongeren positief op het coronavirus – donderdagavond waren dat er nog maar 30. De testronde kwam er om de jongeren op de vijf bussen van Summer Bash te verdelen tussen positieve en negatieve gevallen.

De bussen worden zaterdagochtend in België verwacht. De jongeren zullen na aankomst opnieuw getest worden door het UZ Gent. Positieve gevallen moeten in quarantaine.

