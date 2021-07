Een EK over heel Europa? Het is de eerste en de laatste keer geweest: “Ik denk niet dat we dit nog zullen doen”

Met de finale van zondagavond in het Londense Wembleystadion tussen Engeland en Italië bereikt EURO 2020 zijn eindpunt, na een reizend EK-circus van meer dan vier weken in elf gaststeden.

Het idee voor een pan-Europees kampioenschap met oorspronkelijk twaalf gaststeden kwam destijds van toenmalig UEFA-voorzitter Michel Platini, ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van het toernooi. Huidig voorzitter Aleksander Ceferin is echter geen voorstander en ziet het format niet snel terugkeren.

“Ik zou het alvast niet steunen. Het brengt te veel uitdagingen met zich mee en daarnaast is het oneerlijk dat sommige teams één kilometer moeten reizen en andere teams tien kilometer”, bekende de Sloveen vrijdag aan de Britse openbare omroep BBC. Ook Roberto Martinez liet zich eerder al kritisch uit over de vele verplaatsingen die de Rode Duivels moesten maken, waardoor het hen volgens de bondscoach in de kwartfinale aan frisheid ontbrak tegen de Italianen, die hun thuiswedstrijden in Rome hadden afgewerkt.

© REUTERS

“Daarnaast is het niet leuk voor de fans, die voor één wedstrijd in Rome moeten zijn en een dag later een vlucht van meer dan vier uur moeten nemen naar Bakoe. Het is een interessant idee, maar zeer moeilijk in de praktijk toe te passen en ik denk dan ook niet dat het in de toekomst nog gebruikt zal worden.” Het eerstvolgende EK wordt in 2024 alvast in Duitsland georganiseerd.

Het feit dat de twee halve finales en de finale in het Londense Wembleystadion gespeeld worden, zorgt ervoor dat Engeland zondag zijn zesde van zeven EK-duels voor eigen publiek kan spelen. Letterlijk dan, want vanwege de reisrestricties mogen er slechts duizend Italiaanse fans vanuit het thuisland de verplaatsing naar de Britse hoofdstad maken. Daarnaast zijn er nog 6.500 tickets beschikbaar voor Italianen die reeds in het Verenigd Koninkrijk of Ierland wonen. Zij zullen het vocaal moeten opnemen tegen zowat 53.000 Engelse fans.