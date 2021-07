Formule 1-legende Lewis Hamilton grote fan van Tongerse sneakers

De Britse Lewis Hamilton , zevenvoudig wereldkampioen Formule 1, is fan racewagens en mode. Belgische mode, zelfs. Het 36-jarige sporticoon is als een blok gevallen voor de Dominator-sneakers Les Hommes, het luxelabel van Tongenaar Bart Vandebosch en partner Tom Notte.

Lewis Hamilton was eregast op de coutureweek in Parijs en zocht iets speciaals om aan te trekken. Dat is wat Tongenaar Bart Vandebosch en Oost-Vlaming Tom Notte, oprichters van Les Hommes, te horen kregen in hun kantoor in Los Angeles via het team stylisten van de sportlegende.

De twee ontwerpers stelden hem een paar Dominator-sneakers voor en die kunnen hem duidelijk bekoren. “We hebben complimentjes gekregen via zijn stylisten. Hij is er heel tevreden mee. Dat is een belangrijk moment. Het is de eerste keer dat hij kleding draagt van ons merk en misschien komt er een vervolg”, aldus Notte.

Goed nieuws voor wie in de modieuze voetsporen wil treden van Hamilton. De chunky sneakers, die in samenwerking met een Italiaans bedrijf zijn samengesteld met schuim en bijgevolg ultralicht aanvoelen aan de voet, zijn nog beschikbaar in de Les Hommes-winkel van het label in Antwerpen en online voor 329 euro. Momenteel zijn er enkel modellen voor mannen te koop, maar er zijn plannen om de schoenen ook uit te brengen voor vrouwen.

Les Hommes is in 2002 opgericht door Tongenaar Bart Vandebosch en Oost-Vlaming Tom Notte. Ze werken en wonen grotendeels in Milaan.