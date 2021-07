Nederlands horeca weer vroeger dicht? Rutte kondigt straks nieuwe maatregelen aan

Ingewijden melden dat de regering in elk geval niet het weekend af wil wachten met ingrijpen en laat horeca mogelijk deze avond alweer vroeger sluiten.

Ook wil de regering dat er een einde komt aan het Testen voor Toegang in de horeca, discotheken en bij festivals. Alleen bij zogenoemde “geplaceerde evenementen”, waarbij mensen dus op hun plek zitten, zou testen voor toegang nog mogen. Een en ander ligt juridisch wel lastig, zeggen ingewijden.

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde donderdag 5.475 nieuwe positieve coronatests. Dat is het hoogste aantal sinds 14 mei. Een week eerder, op 1 juli, kwamen er slechts 826 nieuwe gevallen bij. Dat betekent dat het aantal positieve tests in een week tijd bijna is verzevenvoudigd. Zo’n snelle stijging is niet eerder voorgekomen.