En dan de onrustwekkende stijging van de coronacijfers. Ook in onze provincie. Volgens Sciensano is het aantal dagelijkse besmettingen gestegen met 78 procent. In meerdere Vlaamse provincies is er sprake van een verdubbeling in vergelijking met vorige week. Grote schuldige is de erg besmettelijke Delta-variant. Het aantal ziekenhuisopnames neemt licht toe.