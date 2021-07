“Voor mij staat Engeland in de finale dankzij Makelele (doelt op ref Makkelie, nvdr.), want die penalty was ontzettend licht”, aldus Johan Boskamp. — © EPA-EFE

BOSSIE IS DE BAAS

Ook tijdens het EK blijft Johan Boskamp voor onze krant de verrichtingen in het wereldje op de voet volgen. Elke speeldag van het toernooi bellen we met onze huisanalist. Want Bossie is en blijft de baas.