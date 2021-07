Ex-bondscoach Antonio Conte deelt steek uit aan Engeland: “Italië weet hoe je een finale moet winnen”

Volgens voormalig Italiaans bondscoach Antonio Conte hoeft La Quadra Azzurra de volle Wembleytribunes niet te vrezen, zondagavond in de EK-finale tegen thuisland Engeland. “We hebben minder fans op de tribunes, maar meer ervaring op het veld”, liet de 51-jarige Conte, de voorbije twee seizoenen aan de slag als coach van Romelu Lukaku bij Inter, vrijdag noteren in La Gazzetta dello Sport. “Wij weten wat het betekent om een finale te spelen. En wat er nodig is om die te winnen.”

Conte verwijst daarmee fijntjes naar de vrij lege erelijst van The Three Lions, die voordien op de Europese kampioenschappen nooit voorbij de halve finales geraakten. In 1966 veroverden ze in eigen land de wereldtitel. Sindsdien konden ze zich nooit meer plaatsen voor een finale. De Azzurri tellen vier wereldtitels (1934, 1938, 1982 en 2006) en één Europese titel (1968). Voor de Italianen is het dus nog maar negen jaar geleden dat ze in de finale van een groot toernooi stonden en vijftien jaar sinds ze hun laatste prijs pakten.

“De Engelsen wachten al hun hele leven op deze wedstrijd. Het publiek in het stadion kan daarbij een belangrijke rol spelen, maar het kan ook een nadeel zijn”, meent Conte, die ook een zwak punt ziet bij de Engelsen. “Als je hoog druk zet, hebben ze achterin problemen om uit te verdedigen. Bij ons is dat net de kracht, het trio Donnarumma-Chiellini-Bonucci achterin. Zij zorgen voor het vertrouwen en rust in de ploeg. Italië verdient dan ook om in deze finale te staan. We hebben getoond een completer team te zijn dan de EK-tegenstanders die we al ontmoet hebben.”

“Wembley maakt ons niet bang”

Ook voormalig international Marco Materazzi, vooral bekend vanwege het opstootje met Zinédine Zidane in de WK-finale van 2006, ziet ondanks het Engelse thuisvoordeel - zondag spelen zij voor de zesde keer in zeven duels voor eigen publiek - kansen voor de Azzurri. “Wembley kan iedereen bang maken, behalve Italianen”, aldus Materazzi. “Als het moeilijk wordt, als iedereen tegen ons is, net dan zijn wij op ons sterkst.”

Materazzi rakelde ook nog de halve finales van het WK in 2006 op, toen de Italianen organisator Duitsland uit het toernooi kegelden. “Ik herinner me nog die gezichten van de Duitsers, in de spelerstunnel vooraleer we het veld opgingen. Witter dan de shirts die ze droegen. Wij zeiden tegen elkaar: “Ze hebben schrik van ons, ze staan te trillen.” En dat bleek ook zo. Wij waren echter niet bang, omdat wij weten waartoe we in staat zijn.”