Vintage Mourinho: Portugees stapt tijdens persconferentie plots op… om gebroken lichtpaneel te verwijderen

Persconferenties met José Mourinho: het is altijd wel wat. Zo ook gisteren toen de Portugees zijn eerste persbabbel bij zijn nieuwe club AS Roma gaf. Een journalist was een vraag aan het stellen toen Mourinho de man een halt toeriep. Reden hiervoor: het geluid van een gebroken lichtpaneel stoorde The Special One in die mate dat hij er niets anders op vond dan het probleem maar zelf op te gaan lossen.