Litouwen begint met bouw van hek aan grens met Wit-Rusland tegen toenemende migratie

Litouwen is met de bouw van een afrastering aan de grens met Wit-Rusland begonnen in het licht van de sterke toename van de illegale migratie uit dat land. Volgens een woordvoerder van de grenswacht zullen soldaten ook een hek optrekken bij het kuuroord Druskininkai, aan de grensdriehoek met Wit-Rusland en Polen. De lengte van dit stuk van de grens is 30 kilometer, zei de woordvoerder vrijdag in Vilnius volgens het persbureau BNS.