Terug van weggeweest, al is niet iedereen fan: gebleachte wenkbrauwen

Wenkbrauwen kammen: het is cruciaal om een open blik te krijgen, maar tegenwoordig worden de haarboogjes weer vaker gekamd én gebleacht. En daardoor vallen ze net iets minder op. Kim Kardashian herlanceerde de trend enkele weken terug in een campagne voor haar ondergoedmerk Skims en velen volgen nu haar voorbeeld.

Kim Kardashian ging voor de meest recente shoot voor Skims voor een totaal andere look. Meer nog: de Amerikaanse realityster ziet er op de beelden met hoogblonde pruik zowaar onherkenbaar uit. Haar gebleachte wenkbrauwen hebben daar een groot aandeel in – pas als je die hebt geïdentificeerd, herken je haar gezicht een beetje. Ze is niet de enige die experimenteert. Zangeres Lizzo ‘wiste’ haar wenkbrauwen ook uit door ze platinablond te verven. En als je op TikTok de hashtag #bleachedeyebrows ingeeft, vind je zo’n 15,6 miljoen filmpjes ter inspiratie. Jazeker, je kunt van een trend spreken in beautyland.

Nieuw is die allesbehalve: witte wenkbrauwen duiken om de zoveel jaar eens op tijdens modeshows en in campagnes. Eind 2019 dook de trend op tijdens de modeweken. Toen waagden enkele celebs, onder wie topmodel Doutzen Kroes en zangeres Lady Gaga, zich al aan de opvallende mode. Ook model Gigi Hadid onderging toen een metamorfose. Zij verscheen met gebleekte wenkbrauwen in een reclamecampagne van Prada. In 2016 kwam Katy Perry dan weer met onzichtbaar gebleachte wenkbrauwen naar het Met Gala.

© PRADA/ ISOPIX

“Wenkbrauwen zijn erg belangrijk om je gezicht vorm te geven. Met witte wenkbrauwen lukt dit niet”, zegt Myriam Ayari van House of Brows in Antwerpen. “Op catwalks, in modebladen of op de rode loper zorgt het dan wel weer voor een unieke, leuke look.”

De wenkbrauwspecialiste zou de look eerder afraden. “Als je donker haar ontkleurt, zal de lichtere kleur bijna in alle gevallen nog bruin zijn. Sterke oranje gloed incluis.” Ze zegt erbij dat er vaak wordt gebleacht en dan in de gewenste kleur wordt bijgeverfd. “Die kleur vervaagt razendsnel én je zit bovendien heel snel met nieuwe wenkbrauwhaartjes. De brows moeten dus frequent bijgewerkt worden.”