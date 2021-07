Kroonprinses Elisabeth (19) is bezig aan de laatste weken van haar legeropleiding. Ze is momenteel op zomerkamp met de andere leerling-officieren in Aarlen. Wij mochten haar bij de start van de dag volgen, van het ontbijt tot aan het hindernissenparcours. “Ik heb me moeten aanpassen, maar ik heb er enorm veel van genoten”, zegt ze over haar legertijd.