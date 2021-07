Gert Jochems en Hans Van Cauwenberghe spelen twee broers in ‘boeren’. — © RR

Tongeren

Op 22 juli stelt Erik Vlaminck zijn nieuwe boek ‘boeren’ voor op het Tongerse cultuurfestival Moment. Een dag later gaat de gelijknamige theaterversie in première. Niet in een theaterzaal, maar op een boerenerf.