Vrijdag wacht het Tourpeloton een typische, lange overgangsetappe van 225 kilometer in het zuiden tussen twee prachtlocaties. Van Nîmes gaat het naar het middeleeuwse Carcassone dat in het verleden vooral de aanvallers inspireerde. Is dat vandaag opnieuw het geval of willen de sprinters een van hun laatste kansen grijpen? Volg het hier live.