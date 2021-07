Fabio Jakobsen tekent contractverlenging van twee jaar bij Deceuninck - Quick-Step: “Vertrouwen dat hij opnieuw zal kunnen winnen”

“Ik ben heel blij dat ik bij The Wolfpack kan blijven”, aldus een tevreden Jakobsen. “Ik wil graag Patrick (Lefevere, red.), de staff en alle sponsors bedanken voor hun fantastische ondersteuning. Ik kijk ernaar uit om de komende twee jaar weer koersen te winnen met mijn ploegmaats. Ik ben heel dankbaar voor het fantastische team dat ik rond mij heb. Een team dat mij steunt en me sinds 2018 als prof hielp ontwikkelen. Ik zal hard blijven werken om mijn doelen te bereiken.”

Ook Patrick Lefevere is tevreden dat hij zijn sprinter langer aan zich kan binden. “Het is een mirakel als je ziet vanwaar Fabio komt. Hij maakt stap voor stap vorderingen en we zijn heel blij dat hij nog twee jaar langer bij ons blijft. Fabio heeft heel veel talent en ambitie. Hij is door heel veel gegaan, maar het hele team stond altijd achter hem en dat zal nooit veranderen. In het verleden heeft hij al sommige van de snelste sprinters verslagen in heel wat grote koersen. We hebben er vertrouwen in dat hij zijn handen opnieuw zal kunnen opsteken.”

“Beste sprinter ter wereld”

Ook Remco Evenepoel had mooie woorden voor Jakobsen. “We zijn allemaal heel blij dat je in deze mooie ploeg blijft na alles wat me samen hebben meegemaakt. Ik ben heel trots om je ploegmakker voor de komende twee jaar te mogen zijn. Binnenkort zal je opnieuw de beste sprinter van de wereld zijn, want dat was je. Het geduld en harde werk zullen beloond worden. Blijf in jezelf geloven. Forza Fabio!”

Eerder verlengden ook al Remco Evenepoel, Kasper Asgreen en Iljo Keisse hun contract bij The Wolfpack. Of hoe het team van Patrick Lefevere steeds meer en meer vorm krijgt voor de komende seizoenen.