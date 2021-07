Diepenbeek

Drukte vrijdagochtend bij Basic Fit op de Universitaire campus in Diepenbeek. Werkmannen lopen af en aan, de laatste watersporen worden weggezogen. “Vandaag is er overleg of het fitnessgedeelte en de sporthal, waarvan het dak nog intact lijkt, opnieuw veilig open kunnen”, zegt burgemeester Rik Kriekels (N-VA).