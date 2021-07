Riemstse kinderen voor één dagje echte chocolatiers

Op woensdag 7 juli - toeval of niet ook Wereld Chocolade Dag - organiseerde de jeugddienst Riemst voor de 6 tot 12 jarigen een workshop chocolade bij Sjieke Dinges in Bilzen.En zoals het echte chocolatiers hoort, gingen ze aan de slag met schort en haarnetje. Het was een enorm succes. Maar liefst 29 kinderen - opgesplitst in twee kleinere groepjes - hebben volop met chocolade kunnen experimenteren. Ze maakten allerlei lekkere dingen in chocolade met als hoogtepunt het smullen van de chocoladefontein. De kinderen hebben er duidelijk van genoten en vonden het een super geslaagde namiddag. Vanaf nu is Riemst heel wat meester patissiers rijker!