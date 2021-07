Na eerdere finale met valpartijen: wedstrijdjury past 3 kilometer-regel aan als “test voor een mogelijke evolutie”

De wedstrijdjury van de Tour heeft laten weten de tijdsopname in de etappe van vandaag aan te passen. Dat werd beslist na overleg tussen de renners, ASO en UCI. Normaal wordt deze op drie kilometer van de finish geregistreerd, maar daar komt vandaag verandering in. In de etappe richting Carcassonne is besloten om dat al op 4,5 kilometer van de aankomst te doen.