Lukas Dhont start met opnames tweede film ‘Close’

Lukas Dhont (rechts) is gestart met de opnames van zijn tweede film ‘Close’. — © Menuet

Met ‘Girl’ maakte regisseur Lukas Dhont drie jaar geleden zijn succesvol filmdebuut. Logisch dus, dat hij voor zijn tweede film ‘Close’ grotendeels dezelfde crew rond zich verzamelde. De opnames zijn recent van start gegaan. Centraal in de film staat een vriendschap tussen twee jongens.

Op het filmfestival van Cannes haalde Lukas Dhont (30) met zijn debuutfilm Girl enkele mooie prijzen binnen. Zo won hij onder andere de Caméra d’or, de prijs voor beste debuutfilm en de Queer Palm, de prijs voor beste film met lgbtqia+-gerelateerde thema’s. Nu is de regisseur gestart met de opnames van zijn tweede langspeelfilm Close.

Daarvoor werkt hij grotendeels samen met dezelfde crew. Opnieuw schreef hij bijvoorbeeld het scenario zelf, samen met coscenarist Angelo Tijssens en opnieuw werkt hij samen met productiebedrijf Menuet. Het verhaal draait rond twee dertienjarige jongens, Leo en Remi. Wanneer hun intense vriendschap abrupt wordt afgebroken, zoekt een verwarde Leo toenadering tot Sophie, de moeder van Remi. De hoofdrollen worden gespeeld door jong talent.

“Drie jaar na het overweldigende parcours dat we met Girl hebben afgelegd eindelijk terug op set kunnen staan, samen met een getalenteerde cast en crew, doet deug”, klinkt het bij Dhont. “Des te meer met een verhaal dat mij zeer nauw aan het hart ligt.” Wanneer de film in de zalen komt, is nog niet geweten.