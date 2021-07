Neos neemt een nieuwe start

6 juli, een belangrijke datum in de geschiedenis van Neos Hamont-Achel. Door de verplichte corona-inactiviteit heeft het verenigingsleven meer dan een jaar volledig stil gelegen. Neos wil nu een nieuwe start nemen en gaf daarom in het Michielshof een infonamiddag voor alle geïnteresseerden onder de noemer 'Neos Hamont-Achel 2.0'. Het bestuur kon rekenen op een talrijke opkomst. De zaal was coronaproof ingedeeld in tafelblokken voor telkens 8 personen. Na de verwelkoming werd een hapje en een drankje aan tafel aangeboden zodat niemand zich diende te verplaatsen. Met een duidelijke Powerpointpresentatie werd duidelijk gemaakt wat de doelstellingen van Neos 2.0 zijn en hoe men die tracht te verwezenlijken. Neos heeft een jaarprogramma waarin cultuur, causerieën, stads- en bedrijfsbezoeken aan bod komen. Ook diverse festiviteiten zijn een belangrijk deel van het programma want het is daar dat de leden gezellig met elkaar kunnen keuvelen. Burgemeester Rijcken kwam toelichting geven over enerzijds de elektrificatie van de trein en over de stadsontwikkeling waarna de aanwezigen vragen konden stellen.Tijdens de ganse namiddag werd op de achtergrond een mooie collage gepresenteerd van de vele activiteiten van de voorbije jaren.