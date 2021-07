Eerste wijkpicknick in park 't Loo

Afgelopen woensdag vond de eerste wijkpicknick plaats in het park van 't Loo. Tijdens deze gezellige picknick konden buurtbewoners suggesties doorgeven aan Het Lokaal Bestuur om op die manier het samenleven in hun wijk op een positieve manier te bevorderen. De bezoekers waren alvast erg enthousiast over het initiatief.

Kijk via www.maasmechelen.be wanneer er een wijkpicknick in jouw buurt plaatsvindt.Staat jouw buurt er niet tussen? Je mag altijd aansluiten bij een andere wijk of je suggesties doorgeven aan wijkaanspreekpunt@maasmechelen.be of T 08 74 14 04.