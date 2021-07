Vijfde overwinning op rij voor Bram Lentjes in Europa

De Tongenaar Bram Lentjes behaalde in 2019 drie keer goud op de internationale wedstrijden modelvliegen in Italië, Zweden en Tsjechië. Dit in de hoogste categorie F3D Pylon Racing. Wegens de pandemie kon er jammer genoeg in 2020 maar één internationale wedstrijd doorgaan in Tsjechië, die hij tevens won. De allereerste internationale wedstrijd van dit jaar werd in het weekend van 26 en 27 juni gevlogen in Hamburg (Duitsland) ter voorbereiding van de drie grote Europese kampioenschappen eind deze zomer.

Op vrijdag werden de eerste trainingsvluchten gemaakt en de vooropgestelde motorafstelling bleek niet goed te werken, mede door het warme weer. Om de betrouwbaarheid van de motoren te verbeteren, is er gekozen voor een andere afstelling. Hiermee kon Bram zaterdag met volle overgave aan de wedstrijd beginnen.Wegens de moeilijke ligging van het modelvliegveld in Hamburg was het niet mogelijk om het volledig driehoekig parcours met pylonen uit te zetten. Er werd beslist te vliegen met een kleiner parcours. Deze ongebruikelijke situatie was voor alle piloten hetzelfde, maar vergde voor iedereen wel een behoorlijke aanpassing. Team Lentjes ondervond hierdoor in de eerste vlucht moeilijkheden aangezien de concurrentie 4 seconden sneller vloog! De volgende 3 vluchten hadden ze het kortere parcours al onder de knie en konden ze zelfs sneller dan de concurrentie vliegen. Op zaterdagavond stonden ze op de 2de plaats en de laatste 2 vluchten op zondag zouden beslissend zijn voor een podiumplaats.Om de overwinning in de wacht te slepen zou het volstaan om zondag tweemaal rond de 55 seconden te vliegen. Om dit te behalen mocht Bram géén enkele pyloon missen en de motor mocht tijdens de vlucht zeker niet stilvallen. Het was dus alles of niets. Het lukte, de eerste vlucht vloog Bram een snelle tijd van 54,05 seconden. De spanning liep op want de snelste Duitser Andreas Kaiser vloog in zijn laatste vlucht een fenomenale tijd van 53,29 seconden. Gelukkig hield Team Lentjes het hoofd koel en vloog Bram in zijn laatste vlucht een snelle tijd van 54,47 seconden, waardoor hij deze internationale wedstrijd in Duitsland won.Deze wedstrijd was voor Team Lentjes een uitstekende voorbereiding voor de drie aankomende grote Europese kampioenschappen in Tsjechië, Duitsland en Frankrijk. Deze zomer zullen de Tongenaren nog heel veel testen met nieuw materiaal om boven de 325 km/h uit te komen en zo hopelijk de legendarische Europese titel van 2021 te bemachtigen.