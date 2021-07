Directrice Gusta op pensioen

Jarenlang stond juf Gusta in de klas van het eerste en daarna van het vijfde leerjaar. In 2005 werd ze directrice van GBS De Driesprong Genoelselderen-Millen en van de bovenbouw van GBS De Tol in Herderen, waar ze de pedagogische taken op zich nam.Begin dit schooljaar ging ze met pensioen maar door corona had ze nog geen afscheid kunnen nemen. Op de allerlaatste schooldag ging ze op de drie vestigingsplaatsen langs waar de kinderen haar telkens stonden op te wachten en vervolgens werd er gedanst en gespeecht. De kinderen en het leerkrachtenteam wensen juf Gusta een eeuwigdurende vakantie waar tijd is om te genieten van de leuke dingen samen met haar familie.