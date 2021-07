Kiwanis horse art reist deze zomer door het Maasland

Donderdagavond 8 juli heeft Kiwanis Maaseik zijn nieuw project onthuld op de markt in Maaseik met schepen van cultuur Myriam Giebels. Met dit fundraisingproject wilt Kiwanis Maaseik een vliegende start nemen om zoveel mogelijk geld te verzamelen.De 4 paarden die geschilderd zijn door de o.a. de Jong volwassenen van de Zorghoeve, Lars Berx van Fuego en kunstenaar Baer Cremers behoren tot een gloednieuw project genaamd 'Kiwanis horse art'. Met dit project wil Kiwanis enkele goede doelen een duwtje in de rug geven om de moeilijke tijden van afgelopen jaar zo snel mogelijk te vergeten. De paarden zijn te bewonderen op de markt in Maaseik, na de voorstelling gaan de paarden op diverse locaties in het Maasland pronken.Op 26 september 2021 worden deze unieke kunstwerken geveild na de 'Kiwanis op Wieëg' rally. De opbrengst van deze veiling gaat integraal naar enkele goede doelen waaronder de zorghoeve Sint-Jansberg, Jeugddienst Maaseik en de vzw Ons huis met een Hart.Meer info op www.kiwanismaaseik.be