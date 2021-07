Levensloop in coronatijden

Inner Wheel, een bijzonder actieve Genkse serviceclub, liet zich zelfs door corona niet weerhouden om Levensloop te steunen, de grote jaarlijkse actie in de strijd tegen kanker. Daarvoor moesten ze wel heel creatief zijn.

Het was vorig jaar op de tweede zondag van oktober héél stil op en rond de piste van het Atlascollege waar de jaren voordien telkens meer dan honderd groepen en duizenden deelnemers honderdduizenden euro verzamelden om de strijd tegen kanker voort te zetten.Jaar na jaar waren de dames-van serviceclub Inner Wheel Genk heel actieve deelnemers en een steunpilaar in de organisatie, die met hun drank- en eetstand telkens een belangrijke duit in het zakje deden. Inner Wheel kon wel aanvaarden dat Levensloop om veiligheidsredenen niet mocht plaatsvinden, maar vonden het niet kunnen dat daardoor het onderzoek in de strijd tegen kanker dat jaar geen inkomsten zou hebben. Daarom bracht de club zes fantastische Limburgse kunstenaars samen, Odile Kinart, Greet Lenz, Jan Latinne, Liesbeth Swinnen, Piet Stockmans en Koen Vanmechelen, en maakte met foto’s van hun werken een pakketje van zes mooi wenskaarten die verkocht werden voor het goede doel.Deze mooie en exclusieve actie bracht 6.000 euro op. Zodra de coronamaatregelen het toelieten werd de cheque op een idyllische plek overhandigd aan de verantwoordelijken van Levensloop.