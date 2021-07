Zuiderlicht in shopping Twee

Zuiderlicht is voor het Zuiden van de wereld wat het Noorderlicht of het poollicht voor ons is. Recent ging in shopping Twee Zuiderlicht open, een winkel die kleinschalige ontwikkelingsprojecten in het Zuiden wil ondersteunen.

Kristien, Ann en Ingrid, voormalige vrijwilligers van Oxfam Solidariteit zetten hun engagement voor de werking in het Zuiden verder door een tweedehandsshop te openen in shopping Twee, in de buurt van het ‘Koffiehoekje’.Ze verkopen er in een mooi ingerichte winkelruimte en tegen een zacht prijsje mooie gedoneerde heren- en dameskleding, tassen en schoenen, accessoires, brocante en boeken en trachten op die manier een mooie omzet te creëren. Het doel is uiteindelijk een aantal-verenigingen met deze bijdrage te ondersteunen.De zaak kreeg als doopnaam ‘Zuiderlicht’. Zuiderlicht is een bijzonder natuurverschijnsel in het zuidelijk halfrond, maar wil in dit geval ook zeggen dat men licht wil brengen bij de mensen in het Zuiden via kleinschalige projecten in Peru, Rwanda, Senegal, Nepal e.a.Maar aan de ander kant vindt de klant bij Zuiderlicht niet alleen leuke dingen voor een prijsje, maar ook een warm en sympathiek onthaal.O ja, en als je zelf nog wat goed bruikbare spullen hebt die je wil schenken, of als je zelf als vrijwilliger in de winkel wil staan, dan ben je er natuurlijk ook altijd hartelijk welkom.