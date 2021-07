Snel en stijlvol hapje: zo maak je oesters klaar op de BBQ

“Leg de geopende oesters op een grillplaat met gaatjes of een fijn rooster en plaats ze op een hete barbecue. Strooi vuurkruiden in de kolen en gaar de oesters zo’n vijf minuten. Als ze beginnen te pruttelen, zijn ze klaar”, legt Peter De Clercq uit. Voor wat extra smaak kan je ze à la Bloody Mary maken – vul ze met tomatensap, vodka, Worcestersaus en wat van het oestervocht – of experimenteer met een sausje van fijngesneden sjalot, ketchup, sojasaus, rijstazijn of andere smaakmakers.