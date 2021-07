Nog twee zeges nodig voor NBA-titel: Phoenix wint weer van Milwaukee ondanks sterkte Antetokounmpo

Phoenix heeft donderdag ook de tweede wedstrijd in de finale van de play-offs van de NBA tegen Milwaukee gewonnen. De Suns versloegen in Phoenix de Bucks met 118-108.

Devin Booker was in het winnende kamp goed voor 31 punten en ook Chris Paul (23 ptn) was goed bij schot. Bij Milwaukee was Giannis Antetokounmpo niet af te stoppen. De 26-jarige Griek nam 42 punten en twaalf rebounds voor zijn rekening, maar dat volstond dus niet voor de winst.

“We spelen in deze fase van de competitie elke wedstrijd alsof het de zevende is”, reageerde Booker, die verwees naar de mogelijk ultieme beslissende partij in de finalereeks. “We behouden de focus ononderbroken op ons doel.”

Dinsdag was Phoenix tegen Milwaukee in eigen zaal al de betere in het eerste finaleduel (118-105). De derde confrontatie volgt zondag in Milwaukee, net als het vierde duel dat woensdag op de agenda staat. De ploeg die als eerste vier duels wint, is kampioen van de NBA.